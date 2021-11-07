Полиция задержала участников массовой драки в Подмосковье
Сотрудники полиции установили личности наиболее активных участников массовой драки в подмосковном Домодедове, их задержали и доставили в отделение для допроса, сообщает управление МВД по Московской области.
«Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г.о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте, произошедшем вечером 6 ноября в г. Домодедове», — указано в сообщении.
Как добавили в полиции, конфликт между группой людей, по предварительным данным, начался после словесной перепалки. Полицейские работают над установлением личностей остальных участников конфликта.