В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после гибели шахтеров

По его словам, контролирующие органы нашли нарушения на шахте «Абайская» в мае, они касались в том числе правил эксплуатации электрического оборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и др. Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области подал документы в суд, чтобы приостановить деятельность шахты, однако руководство последней смогло убедить суд в том, что нарушения устранены, в итоге шахта продолжила работать.