Газета
Общество

В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после гибели шахтеров

Ведомости

Власти Казахстана приняли решение приостановить работу шахт в Карагандинской области после того, как на шахте «Абайская» произошел несчастный слушай, повлекший гибель шести человек, заявил глава МЧС Казахстана Юрий Ильин.

«На данный момент работа всех забоев, шахт пока временно приостановлена, будет проведена внеплановая проверка состояния вопросов безопасности и применения оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в данных шахтах», — сказал Ильин в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, контролирующие органы нашли нарушения на шахте «Абайская» в мае, они касались в том числе правил эксплуатации электрического оборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и др. Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области подал документы в суд, чтобы приостановить деятельность шахты, однако руководство последней смогло убедить суд в том, что нарушения устранены, в итоге шахта продолжила работать.

Ранее сегодня в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в результате выброска метана в забое вентиляционного штрека шахты «Абайская» погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. После инцидента производственный процесс на объекте был приостановлен.

Ранее по теме: Шесть человек погибли на шахте в Казахстане в результате выброса метана

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных