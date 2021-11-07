В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после гибели шахтеров
Власти Казахстана приняли решение приостановить работу шахт в Карагандинской области после того, как на шахте «Абайская» произошел несчастный слушай, повлекший гибель шести человек, заявил глава МЧС Казахстана Юрий Ильин.
«На данный момент работа всех забоев, шахт пока временно приостановлена, будет проведена внеплановая проверка состояния вопросов безопасности и применения оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в данных шахтах», — сказал Ильин в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, контролирующие органы нашли нарушения на шахте «Абайская» в мае, они касались в том числе правил эксплуатации электрического оборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и др. Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области подал документы в суд, чтобы приостановить деятельность шахты, однако руководство последней смогло убедить суд в том, что нарушения устранены, в итоге шахта продолжила работать.
Ранее сегодня в пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в результате выброска метана в забое вентиляционного штрека шахты «Абайская» погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. После инцидента производственный процесс на объекте был приостановлен.