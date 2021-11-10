Эксперты рассказали о росте числа маскирующихся под Pornhub фишинговых сайтов

Руководитель блока спецсервисов компании Сергей Трухачев добавил, что визуально сайты-клоны нельзя отличить от страницы авторизации для пользователей из России. По его словам, мошенники начали защищать свои сайты от обнаружения автоматизированными методами, отметил Трухачев. Злоумышленники отправляют потенциальной жертве ссылку на порноролик, которая ведет на фишинговый сайт, на котором требуется авторизация через «ВКонтакте». В Infosecurity отметили, что логины и пароли аккаунтов соцсети всегда были в цене, потому что дают возможность совершать «широкий набор мошенничеств».