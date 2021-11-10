Эксперты рассказали о росте числа маскирующихся под Pornhub фишинговых сайтов
Более 60 доменов-клонов Pornhub появилось в интернете с начала сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline company. Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач отметил, что в сентябре-октябре таких сайтов были единицы.
Специалисты Infosecurity a Softline company рассказали о новом типе страниц, с помощью которого мошенники крадут пароли от аккаунтов «ВКонтакте»: российские пользователи не могут попасть на порносайт без авторизации через соцсеть.
Руководитель блока спецсервисов компании Сергей Трухачев добавил, что визуально сайты-клоны нельзя отличить от страницы авторизации для пользователей из России. По его словам, мошенники начали защищать свои сайты от обнаружения автоматизированными методами, отметил Трухачев. Злоумышленники отправляют потенциальной жертве ссылку на порноролик, которая ведет на фишинговый сайт, на котором требуется авторизация через «ВКонтакте». В Infosecurity отметили, что логины и пароли аккаунтов соцсети всегда были в цене, потому что дают возможность совершать «широкий набор мошенничеств».
Другач уточнил, что злоумышленники могут также собирать информацию для входа в электронную почту, данные банковских карт и другую информацию, когда просят жертву пройти верификацию через телефон. Также мошенники могут распространять через свои сайты вредоносное ПО.
Во «ВКонтакте» изданию заявили, что не заметили роста мошенничества на своей платформе. В компании рассказали, что для защиты аккаунтов нужно использовать двухфакторную защиту и не вводить логин и пароль на непроверенных сайтах.
С июля 2017 г. российские пользователи Pornhub должны проходить обязательную авторизацию через «ВКонтакте», чтобы подтвердить свой возраст. В Роскомнадзоре изданию сообщили, что сейчас сайт не блокируется целиком: по решениям судов заблокированы отдельные его страницы.