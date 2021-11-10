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Эксперты рассказали о росте числа маскирующихся под Pornhub фишинговых сайтов

Ведомости

Более 60 доменов-клонов Pornhub появилось в интернете с начала сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline company. Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач отметил, что в сентябре-октябре таких сайтов были единицы.

Специалисты Infosecurity a Softline company рассказали о новом типе страниц, с помощью которого мошенники крадут пароли от аккаунтов «ВКонтакте»: российские пользователи не могут попасть на порносайт без авторизации через соцсеть.

Руководитель блока спецсервисов компании Сергей Трухачев добавил, что визуально сайты-клоны нельзя отличить от страницы авторизации для пользователей из России. По его словам, мошенники начали защищать свои сайты от обнаружения автоматизированными методами, отметил Трухачев. Злоумышленники отправляют потенциальной жертве ссылку на порноролик, которая ведет на фишинговый сайт, на котором требуется авторизация через «ВКонтакте». В Infosecurity отметили, что логины и пароли аккаунтов соцсети всегда были в цене, потому что дают возможность совершать «широкий набор мошенничеств». 

Другач уточнил, что злоумышленники могут также собирать информацию для входа в электронную почту, данные банковских карт и другую информацию, когда просят жертву пройти верификацию через телефон. Также мошенники могут распространять через свои сайты вредоносное ПО. 

Во «ВКонтакте» изданию заявили, что не заметили роста мошенничества на своей платформе. В компании рассказали, что для защиты аккаунтов нужно использовать двухфакторную защиту и не вводить логин и пароль на непроверенных сайтах.

С июля 2017 г. российские пользователи Pornhub должны проходить обязательную авторизацию через «ВКонтакте», чтобы подтвердить свой возраст. В Роскомнадзоре изданию сообщили, что сейчас сайт не блокируется целиком: по решениям судов заблокированы отдельные его страницы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных