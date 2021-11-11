В Чечне предложили запретить СМИ указывать национальность причастных к преступлениям

Автор законопроекта считает, что «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств». «В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.