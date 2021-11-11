В Чечне предложили запретить СМИ указывать национальность причастных к преступлениям
Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить указывать в СМИ национальность и вероисповедание лиц, причастных к совершению уголовных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. В электронной базе законодательного обеспечения Госдумы документ отсутствует.
Автор законопроекта считает, что «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств». «В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Автором документа выступает спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его мнению, ведение запрета на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности «обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ».
6 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост, в котором раскритиковал российские СМИ. Они, по его мнению, намеренно делали акцент на сообщениях о том, что подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в новой Москве — кавказцы.
Группа молодых людей напала на мужчину с ребенком 4 ноября. В полиции через некоторое время уточнили, что были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья, трое из которых имеют российское гражданство.