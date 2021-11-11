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Общество

В Чечне предложили запретить СМИ указывать национальность причастных к преступлениям

Ведомости

Парламент Чечни принял решение внести в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить указывать в СМИ национальность и вероисповедание лиц, причастных к совершению уголовных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. В электронной базе законодательного обеспечения Госдумы документ отсутствует. 

Автор законопроекта считает, что «распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств». «В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Автором документа выступает спикер чеченского парламента Магомед Даудов. По его мнению, ведение запрета на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности «обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ». 

6 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост, в котором раскритиковал российские СМИ. Они, по его мнению, намеренно делали акцент на сообщениях о том, что подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в новой Москве — кавказцы.

Группа молодых людей напала на мужчину с ребенком 4 ноября. В полиции через некоторое время уточнили, что были задержаны четверо уроженцев одного из государств Закавказья, трое из которых имеют российское гражданство. 

Ранее по теме: Кадыров назвал недопустимыми угрозы в адрес Симоньян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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