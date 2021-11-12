В Москве начали использовать мобильные дорожные камеры
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал использовать дорожные камеры, встроенные на крыше патрульной машины, говорится в Telegram-канале ЦОДД.
Речь идет о комплексах «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф» с обзором 360 градусов. «На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор — 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится», — говорится в сообщении.
Камеры могут работать во время стоянки и движения автомобиля патруля. Они способны фиксировать превышение скорости, а в перспективе смогут контролировать правила парковки, движение по выделенной полосе и обочине, а также находить машины в розыске.
Ранее Autonews.ru сообщил, что в Москве начали тестировать камеры в балках на машинах спецтранспорта, которые будут фиксировать нарушения ПДД. В мигалки на полицейских машинах будут вмонтированы от двух до четырех камер, которые будут фиксировать ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Система будет также включать в себя радар, позволяющий измерять скорость движущихся машин. Такие камеры могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД, отмечало издание.
19 октября дептранс сообщил, что в Москве начала работать первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света. 21 октября в Москве заработала первая камера, которая регистрирует езду между полос.