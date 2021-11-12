В Москве начали использовать мобильные дорожные камеры

Ранее Autonews.ru сообщил, что в Москве начали тестировать камеры в балках на машинах спецтранспорта, которые будут фиксировать нарушения ПДД. В мигалки на полицейских машинах будут вмонтированы от двух до четырех камер, которые будут фиксировать ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Система будет также включать в себя радар, позволяющий измерять скорость движущихся машин. Такие камеры могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД, отмечало издание.