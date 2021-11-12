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В Москве начали использовать мобильные дорожные камеры

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы начал использовать дорожные камеры, встроенные на крыше патрульной машины, говорится в Telegram-канале ЦОДД.

Речь идет о комплексах «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф» с обзором 360 градусов. «На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор — 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится», — говорится в сообщении.

Камеры могут работать во время стоянки и движения автомобиля патруля. Они способны фиксировать превышение скорости, а в перспективе смогут контролировать правила парковки, движение по выделенной полосе и обочине, а также находить машины в розыске. 

Ранее Autonews.ru сообщил, что в Москве начали тестировать камеры в балках на машинах спецтранспорта, которые будут фиксировать нарушения ПДД. В мигалки на полицейских машинах будут вмонтированы от двух до четырех камер, которые будут фиксировать ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля. Система будет также включать в себя радар, позволяющий измерять скорость движущихся машин. Такие камеры могут фиксировать практически все виды нарушений ПДД, отмечало издание. 

19 октября дептранс сообщил, что в Москве начала работать первая камера фиксации езды на автомобиле с выключенными фарами ближнего света. 21 октября в Москве заработала первая камера, которая регистрирует езду между полос. 

Ранее по теме: В Москве начали тестировать дорожные камеры в мигалках на полицейских авто

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных