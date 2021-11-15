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Бизнес

В бюро ритуальных услуг оценили рост числа захоронений в Москве в 25-30%

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Количество захоронений в Москве выросло на 25-30% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса, сообщил глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью РБК. По его словам, максимальное количество погребений пришлось на июнь—июль 2021 г. и ноябрь и май 2020 г.

«Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг», — рассказал Екимов. В первую волну пандемии похоронные службы хоронили до 600 тел ежедневно, в то время как в докризисный период максимумом было 300 тел.

Глава компании рассказал, что нагрузка в первую очередь легла на крематории. В 2020-2021 гг. доля кремаций достигала 70-72% от общего объема погребений, а до пандемии – 58%. Сейчас количество погребений «ближе к демографически адекватным» и скорее характерно для периодов между подъемами заболеваемости, отметил Екимов. В Москве за время пандемии не было очередей ни на захоронения, ни на кремации, подчеркнул он.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» изданию сообщили, что в сентябре этого года в компании было 7810 погребений, за январь-сентябрь – 85 500. В сентябре 2020 г. — 8851, за девять месяцев года – 87 200. При этом за январь-сентябрь 2019 г. было проведено 77 700 погребений, в 2018 г. – 76 100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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