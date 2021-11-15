В бюро ритуальных услуг оценили рост числа захоронений в Москве в 25-30%

Глава компании рассказал, что нагрузка в первую очередь легла на крематории. В 2020-2021 гг. доля кремаций достигала 70-72% от общего объема погребений, а до пандемии – 58%. Сейчас количество погребений «ближе к демографически адекватным» и скорее характерно для периодов между подъемами заболеваемости, отметил Екимов. В Москве за время пандемии не было очередей ни на захоронения, ни на кремации, подчеркнул он.