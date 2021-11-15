В бюро ритуальных услуг оценили рост числа захоронений в Москве в 25-30%
«Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг», — рассказал Екимов. В первую волну пандемии похоронные службы хоронили до 600 тел ежедневно, в то время как в докризисный период максимумом было 300 тел.
Глава компании рассказал, что нагрузка в первую очередь легла на крематории. В 2020-2021 гг. доля кремаций достигала 70-72% от общего объема погребений, а до пандемии – 58%. Сейчас количество погребений «ближе к демографически адекватным» и скорее характерно для периодов между подъемами заболеваемости, отметил Екимов. В Москве за время пандемии не было очередей ни на захоронения, ни на кремации, подчеркнул он.
В пресс-службе ГБУ «Ритуал» изданию сообщили, что в сентябре этого года в компании было 7810 погребений, за январь-сентябрь – 85 500. В сентябре 2020 г. — 8851, за девять месяцев года – 87 200. При этом за январь-сентябрь 2019 г. было проведено 77 700 погребений, в 2018 г. – 76 100.