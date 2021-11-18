Банки и турфирмы могут получить доступ к данным абонентов операторов связи
Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов с их согласия третьим лицам. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О связи» подготовило Минэкономразвития.
В ведомстве считают, что действующее законодательство ограничивает права граждан по распоряжению сведениями о предоставляемых операторами связи услугах и «не позволяет в полной мере использовать имеющуюся информацию для создания решений, основанных на обработке данных».
К таким сведениям относится информация, позволяющая идентифицировать самого абонента, а также сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. При этом сведения о соединениях относятся к особой категории сведений об оказываемых услугах, говорится в пояснительной записке, поэтому существует «правовая неопределенность» в отношении права абонента выражать согласие на передачу оператором связи сведений о таких услугах третьим лицам.
Если операторы получат такую возможность, клиенты операторов связи смогут «получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц», утверждают авторы законопроекта.
Туристические сервисы, например, смогут предоставлять клиентам информацию о событиях, достопримечательностях и экскурсиях в регионе, в которые они направляются.
Банки же получат возможность подтверждать платежеспособность клиентов при оформлении кредита на основе данных о расчетах с оператором, а также предотвращать незаконные списания средств со счетов, блокируя их там, где абонент в настоящее время не находится. Кроме того, кредитные организации смогут увидеть, когда с номера, которым вероятно пользуются мошенники, звонят абоненту. Это также может помочь предотвратить кражу средств со счета.