Газета
Общество

Банки и турфирмы могут получить доступ к данным абонентов операторов связи

Ведомости

Операторам связи могут разрешить передавать данные клиентов с их согласия третьим лицам. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О связи» подготовило Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что действующее законодательство ограничивает права граждан по распоряжению сведениями о предоставляемых операторами связи услугах и «не позволяет в полной мере использовать имеющуюся информацию для создания решений, основанных на обработке данных».

К таким сведениям относится информация, позволяющая идентифицировать самого абонента, а также сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. При этом сведения о соединениях относятся к особой категории сведений об оказываемых услугах, говорится в пояснительной записке, поэтому существует «правовая неопределенность» в отношении права абонента выражать согласие на передачу оператором связи сведений ‎о таких услугах третьим лицам.

Если операторы получат такую возможность, клиенты операторов связи смогут «получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц», утверждают авторы законопроекта.

Туристические сервисы, например, смогут предоставлять клиентам информацию о событиях, достопримечательностях и экскурсиях в регионе, в которые они направляются.

Банки же получат возможность подтверждать платежеспособность клиентов при оформлении кредита на основе данных о расчетах с оператором, а также предотвращать незаконные списания средств со счетов, блокируя их там, где абонент в настоящее время не находится. Кроме того, кредитные организации смогут увидеть, когда с номера, которым вероятно пользуются мошенники, звонят абоненту. Это также может помочь предотвратить кражу средств со счета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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