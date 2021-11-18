Банки и турфирмы могут получить доступ к данным абонентов операторов связи

Банки же получат возможность подтверждать платежеспособность клиентов при оформлении кредита на основе данных о расчетах с оператором, а также предотвращать незаконные списания средств со счетов, блокируя их там, где абонент в настоящее время не находится. Кроме того, кредитные организации смогут увидеть, когда с номера, которым вероятно пользуются мошенники, звонят абоненту. Это также может помочь предотвратить кражу средств со счета.