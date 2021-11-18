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Общество

Инфекционист оценил число достаточных для получения QR-кода антител

Ведомости

Уровень титра антител в 350–500 Bau/мл достаточно высок и, вероятно, свидетельствует о прохождении человеком вакцинации от COVID-19, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будут меньше», — сказал он агентству «РИА Новости».

По словам эксперта, вопрос о том, какого уровня антител достаточно для защиты от коронавируса, является дискуссионным. Именно поэтому власти рекомендуют проходить ревакцинацию через шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации, резюмировал он.

Ранее сегодня Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что, скорее всего, условно-достаточным, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода власти могут признать титр антител в 500 Bau/мл или 350 Bau/мл. А своей публикации ресурс ссылался на источник на площадке при правительстве России.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос о предоставлении QR-кодов людям с высоким уровнем антител — переболевшим COVID-19, но официально не обратившимся за медицинской помощью. До этого в нижнюю палату парламента внесли два законопроекта о QR-кодах, согласно которым с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или справку о медотводе.

Ранее по теме: Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-коды

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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