Инфекционист оценил число достаточных для получения QR-кода антител
Уровень титра антител в 350–500 Bau/мл достаточно высок и, вероятно, свидетельствует о прохождении человеком вакцинации от COVID-19, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
«Это довольно большие цифры, я думаю, что в любом случае эти люди должны быть вакцинированы, потому что у большинства будут меньше», — сказал он агентству «РИА Новости».
По словам эксперта, вопрос о том, какого уровня антител достаточно для защиты от коронавируса, является дискуссионным. Именно поэтому власти рекомендуют проходить ревакцинацию через шесть месяцев после завершения первого курса вакцинации, резюмировал он.
Ранее сегодня Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил, что, скорее всего, условно-достаточным, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода власти могут признать титр антител в 500 Bau/мл или 350 Bau/мл. А своей публикации ресурс ссылался на источник на площадке при правительстве России.
Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос о предоставлении QR-кодов людям с высоким уровнем антител — переболевшим COVID-19, но официально не обратившимся за медицинской помощью. До этого в нижнюю палату парламента внесли два законопроекта о QR-кодах, согласно которым с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или справку о медотводе.