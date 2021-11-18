Инфекционист оценил число достаточных для получения QR-кода антител

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос о предоставлении QR-кодов людям с высоким уровнем антител — переболевшим COVID-19, но официально не обратившимся за медицинской помощью. До этого в нижнюю палату парламента внесли два законопроекта о QR-кодах, согласно которым с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или справку о медотводе.