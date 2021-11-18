Минздрав дал пожилым людям рекомендации по первичной вакцинации от COVID-19

«Спутник V» получил регистрацию 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Он был создан в Центре им. Гамалеи. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент препарат одобрен в 70 странах мира с общей численностью населения порядка 4 млрд человек.