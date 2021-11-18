Минздрав дал пожилым людям рекомендации по первичной вакцинации от COVID-19
Людям старше 60 лет при первичной вакцинации от коронавируса рекомендуется использовать препарат «Спутник V», заявил журналистам заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
«Для людей в возрасте старше 60 лет специалисты рекомендуют при первичной вакцинации применять двухкомпонентную вакцину "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Гриднева, для первичной вакцинации может применяться также однокомпонентный препарат «Спутник лайт», который является «самостоятельным эффективным препаратом». Кроме того, его рекомендуется использовать для ревакцинации, поскольку он «формирует хороший иммунный ответ», добавил замминистра.
Представитель Минздрава отметил, что ведомство направило в регионы дополнительные объемы «Спутника V» и «Спутника лайт». По данным оперштаба на 12 ноября, полный курс вакцинации в России прошли почти 58 млн человек. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 49%.
«Спутник V» получил регистрацию 11 августа 2020 г. — первым в мире среди подобных препаратов. Он был создан в Центре им. Гамалеи. Разработчики оценили его эффективность в 97,6%, а международный научный журнал The Lancet — в 91,6%. На данный момент препарат одобрен в 70 странах мира с общей численностью населения порядка 4 млрд человек.