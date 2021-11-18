Путин предупредил о риске новых волн коронавируса

Путин напомнил, что 30 октября в ходе первого рабочего заседания глав делегаций стран – участниц «группы двадцати» предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации. По словам президента, это нужно для возобновления мировой деловой и туристической активности, а также «для возвращения к нормальной жизни» в целом. В этой связи глава государства отметил роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая могла бы активнее заняться массовой вакцинацией и ускорить проведение оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и лекарств.