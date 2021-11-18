Путин предупредил о риске новых волн коронавируса
Пандемия коронавируса далеко не побеждена, поэтому странам нужно объединить усилия в борьбе с этой инфекцией, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел. Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому. Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно», — сказал он.
Путин напомнил, что 30 октября в ходе первого рабочего заседания глав делегаций стран – участниц «группы двадцати» предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации. По словам президента, это нужно для возобновления мировой деловой и туристической активности, а также «для возвращения к нормальной жизни» в целом. В этой связи глава государства отметил роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая могла бы активнее заняться массовой вакцинацией и ускорить проведение оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и лекарств.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, которая началась в конце 2019 г. в Китае, коронавирус выявили у 255,3 млн жителей планеты. При этом 5,1 млн пациентов с COVID-19 скончались.
Кроме того, по данным оперштаба, на сегодняшний день COVID-19 болеют свыше 1 млн россиян. Так, за время пандемии коронавирус выявили у 9,2 млн граждан, из которых 260 335 скончались. За последние сутки инфекция подтвердилась у 37 374 человек. Количество умерших в течение 24 часов обновило максимум, составив 1251 случай.