Власти могут ограничить проверку QR-кодов вакцинации приложением «Госуслуг»

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о внесении в нижнюю палату двух законопроектов о QR-кодах. Согласно документам, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или справку о медотводе. Кроме того, документ понадобится для использования некоторых видов транспорта. При этом по ПЦР-тесту получить QR-код будет уже нельзя.