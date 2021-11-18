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Власти могут ограничить проверку QR-кодов вакцинации приложением «Госуслуг»

Ведомости

QR-коды, подтверждающие факт прохождения человеком вакцинации от коронавируса или перенесение COVID-19, в перспективе можно будет проверить только с помощью официального приложения «Госуслуги. Коронавирус». Такую меру сейчас рассматривает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев в координационном центре правительства на мероприятии, посвященном старту заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023».

«Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось большое количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели», — приводит слова министра ТАСС.

Согласно действующим правилам, QR-код действует в течение года с момента прохождения полного курса вакцинации. Переболевшим COVID-19 такой документ выдается на полгода. Также сейчас получить QR-код на три дня можно, сдав отрицательный тест на коронавирус.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о внесении в нижнюю палату двух законопроектов о QR-кодах. Согласно документам, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе или справку о медотводе. Кроме того, документ понадобится для использования некоторых видов транспорта. При этом по ПЦР-тесту получить QR-код будет уже нельзя.

Кроме того, вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме заявила, что власти рассматривают вопрос о предоставлении QR-кодов людям с высоким уровнем антител — переболевшим COVID-19, но официально не обратившимся за медицинской помощью.

По данным оперштаба на 12 ноября, первую из двух прививок от коронавируса сделали 63,1 млн россиян, из которых почти 58 млн прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в стране с учетом переболевших граждан оценивается в 49%.

Ранее по теме: Люди с высоким уровнем антител могут получить QR-коды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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