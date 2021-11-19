На Байконур отправились первые космические туристы из Японии
Два японских космических туриста вылетели на космодром Байконур, чтобы завершить подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в «Роскосмосе».
Среди тех, кто отправляется на космодром для продолжения предстартовой подготовки, российские космонавты Александр Мисуркин, Александр Скворцов, а также участники космического полета Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо.
Мисуркин, Маэзава и Хирано входят в основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20», запуск которого к МСК запланирован на 8 декабря. Маэзава, основатель ритейлера Zozo и коллекционер предметов искусства, занимает 30-ю строчку в списке богатейших людей Японии с оценкой состояния в $1,9 млрд, по данным Forbes. Его ассистент Хирано будет отвечать за освещение полета. Они станут соответственно восьмым и девятым туристами, посетившими МКС, а также первыми космическими туристами из Японии. Их полет будет длиться 12 суток.
На протяжении оставшихся до старта 19 дней экипажи будут знакомиться с кораблем, проводить занятия и тренировки, а также символические мероприятия, которые позволят космонавтам отвлечься от предстартового волнения, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.
В 2018 г. Илон Маск объявил, что Маэзава станет первым космическим туристом, которому предстоит облететь Луну на борту ракеты-носителя Big Falcon разработки SpaceX. В марте текущего года японский миллиардер объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета. Ожидается, что он состоится в 2023 г.