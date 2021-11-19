На Байконур отправились первые космические туристы из Японии

Мисуркин, Маэзава и Хирано входят в основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20», запуск которого к МСК запланирован на 8 декабря. Маэзава, основатель ритейлера Zozo и коллекционер предметов искусства, занимает 30-ю строчку в списке богатейших людей Японии с оценкой состояния в $1,9 млрд, по данным Forbes. Его ассистент Хирано будет отвечать за освещение полета. Они станут соответственно восьмым и девятым туристами, посетившими МКС, а также первыми космическими туристами из Японии. Их полет будет длиться 12 суток.