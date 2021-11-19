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На Байконур отправились первые космические туристы из Японии

Ведомости

Два японских космических туриста вылетели на космодром Байконур, чтобы завершить подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в «Роскосмосе».

Среди тех, кто отправляется на космодром для продолжения предстартовой подготовки, российские космонавты Александр Мисуркин, Александр Скворцов, а также участники космического полета Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо.

Мисуркин, Маэзава и Хирано входят в основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-20», запуск которого к МСК запланирован на 8 декабря. Маэзава, основатель ритейлера Zozo и коллекционер предметов искусства, занимает 30-ю строчку в списке богатейших людей Японии с оценкой состояния в $1,9 млрд, по данным Forbes. Его ассистент Хирано будет отвечать за освещение полета. Они станут соответственно восьмым и девятым туристами, посетившими МКС, а также первыми космическими туристами из Японии. Их полет будет длиться 12 суток.

На протяжении оставшихся до старта 19 дней экипажи будут знакомиться с кораблем, проводить занятия и тренировки, а также символические мероприятия, которые позволят космонавтам отвлечься от предстартового волнения, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В  2018 г. Илон Маск объявил, что Маэзава станет первым космическим туристом, которому предстоит облететь Луну на борту ракеты-носителя Big Falcon разработки SpaceX. В марте текущего года японский миллиардер объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета. Ожидается, что он состоится в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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