С Байконура успешно запустили корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко

С Байконура успешно запустили корабль «Союз МС-19» с Пересильд и ШипенкоОни будут снимать сцены для фильма «Вызов» на МКС. На станции актриса и режиссер проведут 12 дней
С космодрома Байконур успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19», сообщает пресс-служба «Роскосмоса», которая ведет онлайн-трансляцию полета. На борту корабля, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, командира экипажа, находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».
Старт прошел в 11.56 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур. В 12:01 была сброшена вторая ступень. В 12.04 на высоте 200 км был выключен двигатель третьей ступени, а сама ступень ракеты-носителя отделилась. В 12:05 были раскрыты солнечные панели и антенны корабля.
«Корабль «Союз-2.1а» успешно вышел на орбиту. Пуск и полет ракеты-носителя прошел в штатном режиме! Орбита корабля также в норме», — позже подтвердили в «Роскосмосе».
Экипаж, согласно планам, должен причалить к российскому модулю МКС «Рассвет» в 15:12, после двух витков и выхода на целевую орбиту космической станции — примерно 408 км. Открытие люков произойдет в 17:05. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток, уточнили в госкорпорации.
Художественный фильм «Вызов» — это проект Первого канала, «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. Это часть научно-просветительского проекта, в котором планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли.
Все отобранные кандидаты для киноэкипажа прошли специальную подготовку участников космического полета. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. В марте отобрали 20 финалистов. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж назначили Юлию Пересильд и Клима Шипенко.
Как сообщала Пересильд РБК, она и Шипенко с 24 мая вошли в график плотной и непрерывной, без выходных, подготовки к полету. Члены «киноэкипажа» проходили гипоксические тренировки (кислородное голодание), занимались на ортостоле (устройство для тренировки «вверх ногами»: кровь приливает к голове и таким образом имитируется ситуация в невесомости) и в вестибулярном кресле (тренировка вестибулярного аппарата вращением).
Накануне, 4 октября, Пересильд заявила на организованной ТАСС пресс-конференции, что съемки фильма начнутся сразу после отделения корабля от ракеты-носителя, еще до стыковки с МКС.