С Байконура успешно запустили корабль «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко

Как сообщала Пересильд РБК, она и Шипенко с 24 мая вошли в график плотной и непрерывной, без выходных, подготовки к полету. Члены «киноэкипажа» проходили гипоксические тренировки (кислородное голодание), занимались на ортостоле (устройство для тренировки «вверх ногами»: кровь приливает к голове и таким образом имитируется ситуация в невесомости) и в вестибулярном кресле (тренировка вестибулярного аппарата вращением).