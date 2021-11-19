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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 50%

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66,4 млн человек, двумя компонентами – 58,7 млн.

«Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа», - сообщила Голикова.

Вице-премьер призвала россиян сделать прививки от коронавируса до Нового года. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России остается сложной, в трех регионах она ухудшилась – в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии. Улучшение ситуации отмечается в Сахалинской области. В Москве, Московской области, Воронежской области и Хакасии заболеваемость также снизилась, но еще не преодолела пороговое значение, чтобы можно было говорить о существенном улучшении, добавила Голикова.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако 10 ноября Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% населения. Вице-премьер предупредила также, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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