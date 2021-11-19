Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 50%

Вице-премьер призвала россиян сделать прививки от коронавируса до Нового года. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России остается сложной, в трех регионах она ухудшилась – в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии. Улучшение ситуации отмечается в Сахалинской области. В Москве, Московской области, Воронежской области и Хакасии заболеваемость также снизилась, но еще не преодолела пороговое значение, чтобы можно было говорить о существенном улучшении, добавила Голикова.