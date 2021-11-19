В ВОЗ призвали учитывать права человека при введении коронавирусных ограничений

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал статью «Под знаком Основного закона», в которой заявил, что в условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В статье Зорькин говорит, что в условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь, по его убеждению, не всегда правильный.