В ВОЗ призвали учитывать права человека при введении коронавирусных ограничений
Власти стран должны сами определять, какие меры нужно вводить для борьбы с пандемией коронавируса, однако необходимо учитывать влияние таких решений на права человека, заявила в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб.
«Страны должны проявлять подход, основанный на оценке риска, чтобы пресечь передачу [инфекции]», — заявила Шаиб (цитата по ТАСС). Она отметила, что ограничения нужно вводить, исходя из оценки ситуации с коронавирусом в стране.
На вопрос, должна ли, по мнению ВОЗ, вакцинация от коронавируса быть обязательной, Шаиб дала отрицательный ответ. Однако вопрос о вакцинации государства также решают сами. Она добавила, что «селективные локдауны», которые вводятся для отдельных групп населения, будут иметь этические последствия и последствия с точки зрения соблюдения прав человека.
Шаиб отметила, что ВОЗ рекомендует в этой связи странам обеспечить доступ всех групп населения к вакцинам от коронавируса, разъяснять ее необходимость и поощрять ее.
Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал статью «Под знаком Основного закона», в которой заявил, что в условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В статье Зорькин говорит, что в условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь, по его убеждению, не всегда правильный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса де-факто приводит к ограничению россиян в некоторых свободах, однако это нужно минимизировать.