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Общество

В ВОЗ призвали учитывать права человека при введении коронавирусных ограничений

Ведомости

Власти стран должны сами определять, какие меры нужно вводить для борьбы с пандемией коронавируса, однако необходимо учитывать влияние таких решений на права человека, заявила в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб.

«Страны должны проявлять подход, основанный на оценке риска, чтобы пресечь передачу [инфекции]», — заявила Шаиб (цитата по ТАСС). Она отметила, что ограничения нужно вводить, исходя из оценки ситуации с коронавирусом в стране.

На вопрос, должна ли, по мнению ВОЗ, вакцинация от коронавируса быть обязательной, Шаиб дала отрицательный ответ. Однако вопрос о вакцинации государства также решают сами. Она добавила, что «селективные локдауны», которые вводятся для отдельных групп населения, будут иметь этические последствия и последствия с точки зрения соблюдения прав человека.

Шаиб отметила, что ВОЗ рекомендует в этой связи странам обеспечить доступ всех групп населения к вакцинам от коронавируса, разъяснять ее необходимость и поощрять ее.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал статью «Под знаком Основного закона», в которой заявил, что в условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами растет опасность произвольного вторжения в сферу конституционных прав человека. В статье Зорькин говорит, что в условиях кризиса у государственной власти «возникает большой соблазн» пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь, по его убеждению, не всегда правильный.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса де-факто приводит к ограничению россиян в некоторых свободах, однако это нужно минимизировать.

Ранее по теме: Песков призвал минимизировать последствия пандемии для сферы прав человека

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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