Суд арестовал начальника колонии, где отбывает наказание американец Уилан

Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными.