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Суд арестовал начальника колонии, где отбывает наказание американец Уилан

Ведомости

В Мордовии по подозрению в получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержан начальник исправительной колонии строгого режима № 17. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН. 

«Сотрудниками отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовии и Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовии после получения взятки задержан начальник исправительной колонии № 17», — отмечается в сообщении. 

По версии следствия, в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Указанные устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного.

В региональном Следственном комитете сообщили, что сегодня в отношении начальника ИК судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В этой колонии содержится осужденный по делу о шпионаже гражданин США Пол Уилан. 8 ноября Москва и Вашингтон приостановили переговоры о передаче Уилана в США, рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков.

Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными. 

Сам Уилан обвинения в шпионаже отверг. Он утверждал, что флешку ему подкинул его давний знакомый, сотрудник ФСБ, и он думал, что на ней находятся фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии.

Ранее по теме: Россия и США приостановили переговоры о передаче осужденного за шпионаж Уилана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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