Суд арестовал начальника колонии, где отбывает наказание американец Уилан
В Мордовии по подозрению в получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержан начальник исправительной колонии строгого режима № 17. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.
«Сотрудниками отдела собственной безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовии и Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовии после получения взятки задержан начальник исправительной колонии № 17», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, в октябре текущего года начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Указанные устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного.
В региональном Следственном комитете сообщили, что сегодня в отношении начальника ИК судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В этой колонии содержится осужденный по делу о шпионаже гражданин США Пол Уилан. 8 ноября Москва и Вашингтон приостановили переговоры о передаче Уилана в США, рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков.
Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными.
Сам Уилан обвинения в шпионаже отверг. Он утверждал, что флешку ему подкинул его давний знакомый, сотрудник ФСБ, и он думал, что на ней находятся фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии.