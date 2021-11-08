Россия и США приостановили переговоры о передаче осужденного за шпионаж Уилана
Москва и Вашингтон приостановили переговоры о передаче осужденного за шпионаж Пола Уилана в США, рассказал адвокат американца Владимир Жеребенков.
«По моей информации, все переговоры, в том числе о возможном обмене, выдаче или помиловании Уилана сейчас не ведутся, все приостановлено», — приводит «Интерфакс» слова Жеребенкова. По мнению адвоката, это связано с тем, что американские власти считают его подзащитного «заложником».
8 ноября нижегородский Апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдворении Уилана в США. Его защита будет обжаловать решение в кассационном суде.
Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными.
Сам Уилан обвинения в шпионаже отверг. Он утверждал, что флешку ему подкинул его давний знакомый, сотрудник ФСБ, и он думал, что на ней находятся фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии.
В июне защита американца рассказывала, что он не рассчитывает на обмен со стороны США, поскольку это может породить другие подобные прецеденты. По словам адвокатов, Уилан намерен не просить о помиловании, а подать ходатайство о выдворении его из РФ, поскольку его действия не нанесли РФ реального ущерба.