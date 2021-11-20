Умер актер Валерий Гаркалин

8 ноября сообщалось, что актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки. 2 октября он был доставлен в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%, артиста перевели в реанимацию ввели в медикаментозную кому.