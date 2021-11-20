Умер актер Валерий Гаркалин
Российский актер Валерий Гаркалин скончался в больнице в возрасте 67 лет, сообщил в субботу ректор ГИТИС Григорий Заславский.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал ректор ТАСС.
8 ноября сообщалось, что актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки. 2 октября он был доставлен в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%, артиста перевели в реанимацию ввели в медикаментозную кому.
Валерий Гаркалин получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) в 1988 году. Был актером Московского академического театра сатиры, где исполнял роли в спектаклях «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера» и других.
Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».
С 2002 г. Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС. Актер имеет звания «Заслуженный артист Российской Федерации» (2000) и «Народный артист Российской Федерации» (2008).