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Умер актер Валерий Гаркалин

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Российский актер Валерий Гаркалин скончался в больнице в возрасте 67 лет, сообщил в субботу ректор ГИТИС Григорий Заславский.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал ректор ТАСС.

8 ноября сообщалось, что актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки. 2 октября он был доставлен в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией. За пять дней поражение легких увеличилось с 25% до 75–85%, артиста перевели в реанимацию ввели в медикаментозную кому.

Валерий Гаркалин получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) в 1988 году. Был актером Московского академического театра сатиры, где исполнял роли в спектаклях «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Трехгрошовая опера» и других. 

Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый».

С 2002 г. Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС. Актер имеет звания «Заслуженный артист Российской Федерации» (2000) и «Народный артист Российской Федерации» (2008).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных