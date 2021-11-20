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Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Ведомости

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полностью поддерживает идею о лишении дипломов врачей, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Слова Гинцбурга приводит «РИА Новости».

Таким образом глава Центра им. Гамалеи прокомментировал слова сенатора, кандидата медицинских наук Александра Башкина. Тот ранее предложил пожизненно лишать дипломов медиков, которые отговаривают людей от вакцинации против коронавируса. 

«Полностью поддерживаю эти предложения. Полностью», — сказал Гинцбург «РИА Новости».

По его словам, такие врачи используют свое служебное положение во вред людям, поэтому им нельзя давать возможность осуществлять врачебную деятельность. Врачи-антипрививочники «губят людей», а диплом они используют неправомерно, считает Гинцбург.

«Не для тех целей, для которых его государство и общество наделяло возможностью лечить и быть посредником между медицинской процедурой, лекарством — вакциной в данном случае — и, соответственно, больным или человеком, который, возможно, заболеет», — отметил Гинцбург.

Ранее глава Центра им. Гамалеи говорил, что людям младше 60 лет после перенесенного коронавируса лучше сделать прививку вакциной «Спутник лайт», старше 60 - «Спутником V». Также он отмечал, что разработчики не выявили негативных последствий после нескольких ревакцинаций от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных