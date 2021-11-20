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Общество

В России за сутки от коронавируса скончались 1254 человека

Ведомости

За последние сутки в стране умерли 1254 пациента с коронавирусной инфекцией, заболевание выявили у 37 120 человек, сообщил оперштаб.

Днем ранее выявили 37 156 случаев заражения, а летальных исходов зафиксировали столько же — 1254. Тогда в России третий день подряд зафиксировали максимум смертей от COVID-19.

За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (+3239), Санкт-Петербурге (+2637), Московской (+1885), Самарской (+1762) областях и Краснодарском крае (+997).

В Москве за сутки госпитализировано 974 человека, скончались 93 пациента, на ИВЛ находятся 679 человек. В столице выздоровели ещё 6487 пациентов.

За все время пандемии в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса, умерли 262 843 человека, выздоровели 7 992 426 пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных