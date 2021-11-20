В России за сутки от коронавируса скончались 1254 человека
За последние сутки в стране умерли 1254 пациента с коронавирусной инфекцией, заболевание выявили у 37 120 человек, сообщил оперштаб.
Днем ранее выявили 37 156 случаев заражения, а летальных исходов зафиксировали столько же — 1254. Тогда в России третий день подряд зафиксировали максимум смертей от COVID-19.
За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека. Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (+3239), Санкт-Петербурге (+2637), Московской (+1885), Самарской (+1762) областях и Краснодарском крае (+997).
В Москве за сутки госпитализировано 974 человека, скончались 93 пациента, на ИВЛ находятся 679 человек. В столице выздоровели ещё 6487 пациентов.
За все время пандемии в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса, умерли 262 843 человека, выздоровели 7 992 426 пациентов.