Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
В день своего 75-летия патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного, церемония прошла в субботу, сообщается на сайте Кремля. С патриархом Московским и всея Руси встретился президент России Владимир Путин.
Церемония вручения высшей государственной награды России состоялась в Екатерининском зале Кремля. Путин подписал указ о награждении патриарха орденом Андрея Первозванного. «За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», — говорится в сообщении.
Президент также отметил роль патриарха Кирилла в условиях борьбы с коронавирусом.
«Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре», — сказал Путин.
В ответ патриарх поблагодарил президента за «неизменное внимание к духовной жизни людей, соотношение политики с нравственностью и стремление строить жизнь Отечества не только на законе, но и на правде».