В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
На западе Москвы автомобиль BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя машинами, в результате аварии погибли два человека, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции и ГИБДД.
Авария на Кутузовском проспекте произошла в субботу около трех часов дня.
«Водитель BMW 6-й серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован», — сказали в пресс-службе.
Позже выяснилось, что пострадавший пассажир BMW умер в больнице.
На Кутузовском проспекте организовано реверсивное движение, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По данным телеграм-канала «112», за рулем BMW находился блогер Саид Губденский. Автомобиль он приобрел всего неделю назад.