В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

«Водитель BMW 6-й серии, двигаясь по направлению в область, совершил выезд на встречную полосу и произвел столкновение с автомобилями Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован», — сказали в пресс-службе.