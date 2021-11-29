Дипломаты помогут россиянам уехать из ЮАР после закрытия авиасообщения

Агентство отметило, что авиакомпании, которые обслуживают рейсы из ЮАР, требуют большие суммы за билеты, при этом применяется курс, при котором $1 стоит более 100 руб. Также авиакомпании стран ЕС не продают билеты пассажирам стран, которые не входят в союз. Однако несколько десятков россиян вылетели из Йоханнесбурга в другие африканские города, откуда смогут добраться в Россию.