Дипломаты помогут россиянам уехать из ЮАР после закрытия авиасообщения
Генконсульство России в Кейптауне рассматривает варианты вылета российских туристов из ЮАР, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии. Дипломаты ведут консультации с организаторами чартерного рейса, который должен вылететь 1 декабря из Кейптауна в Москву.
Посольство России в Претории также помогает россиянам, у которых нет возможности быстро уехать из ЮАР: дипмиссия организует через Telegram-канал группу россиян, которые находятся в международном аэропорту Йоханнесбурга. Точное количество российских граждан в ЮАР неизвестно, однако дипломаты часто упоминают цифру 1500 человек.
Агентство отметило, что авиакомпании, которые обслуживают рейсы из ЮАР, требуют большие суммы за билеты, при этом применяется курс, при котором $1 стоит более 100 руб. Также авиакомпании стран ЕС не продают билеты пассажирам стран, которые не входят в союз. Однако несколько десятков россиян вылетели из Йоханнесбурга в другие африканские города, откуда смогут добраться в Россию.
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм «омикрон» пока не выявлен.
С 28 ноября Россия приостановила авиасообщение с африканскими странами и другими государствами, где были выявлены случаи заражения «омикроном». Роспотребнадзор и Минтранс должны будут организовать экспресс-тестирование на коронавирус россиян и иностранцев, которые приезжают из перечисленных стран и из Китая, Израиля, Великобритании.