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Дипломаты помогут россиянам уехать из ЮАР после закрытия авиасообщения

Ведомости

Генконсульство России в Кейптауне рассматривает варианты вылета российских туристов из ЮАР, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии. Дипломаты ведут консультации с организаторами чартерного рейса, который должен вылететь 1 декабря из Кейптауна в Москву. 

Посольство России в Претории также помогает россиянам, у которых нет возможности быстро уехать из ЮАР: дипмиссия организует через Telegram-канал группу россиян, которые находятся в международном аэропорту Йоханнесбурга. Точное количество российских граждан в ЮАР неизвестно, однако дипломаты часто упоминают цифру 1500 человек. 

Агентство отметило, что авиакомпании, которые обслуживают рейсы из ЮАР, требуют большие суммы за билеты, при этом применяется курс, при котором $1 стоит более 100 руб. Также авиакомпании стран ЕС не продают билеты пассажирам стран, которые не входят в союз. Однако несколько десятков россиян вылетели из Йоханнесбурга в другие африканские города, откуда смогут добраться в Россию.

О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм «омикрон» пока не выявлен.

С 28 ноября Россия приостановила авиасообщение с африканскими странами и другими государствами, где были выявлены случаи заражения «омикроном». Роспотребнадзор и Минтранс должны будут организовать экспресс-тестирование на коронавирус россиян и иностранцев, которые приезжают из перечисленных стран и из Китая, Израиля, Великобритании. 

Ранее по теме: Россия ограничит въезд из стран Африки из-за нового штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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