Около 37 000 человек остались без света в Крыму из-за непогоды
Порядка 37 000 человек остались без света в Крыму в связи с непогодой, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В связи с сильными порывами ветра, по информации "Крымэнерго", без электроэнергии находятся порядка 37 000 человек. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения», — говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий непогоды привлечены специалисты и соответствующая техника, добавил он.
«Ожидается, что через несколько часов ветер стихнет, однако завтра снова ожидается усиление ветра. Ситуация находится на особом контроле. Но в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, получения травм», — отметил Аксенов.
Ранее МЧС предупреждало о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ураганного ветра в Крыму. Из-за сильных порывов ветра Симферополь, близлежащие села и три села Алушты остались без света. Кроме того, ураганным ветром раздуло на 800 кв. м возгорание в камышовых зарослях возле двух ТЦ и автозаправки.