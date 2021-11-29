Около 37 000 человек остались без света в Крыму из-за непогоды

Ранее МЧС предупреждало о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ураганного ветра в Крыму. Из-за сильных порывов ветра Симферополь, близлежащие села и три села Алушты остались без света. Кроме того, ураганным ветром раздуло на 800 кв. м возгорание в камышовых зарослях возле двух ТЦ и автозаправки.