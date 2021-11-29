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Около 37 000 человек остались без света в Крыму из-за непогоды

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Порядка 37 000 человек остались без света в Крыму в связи с непогодой, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. 

«В связи с сильными порывами ветра, по информации "Крымэнерго", без электроэнергии находятся порядка 37 000 человек. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения», — говорится в сообщении. 

Для ликвидации последствий непогоды привлечены специалисты и соответствующая техника, добавил он. 

«Ожидается, что через несколько часов ветер стихнет, однако завтра снова ожидается усиление ветра. Ситуация находится на особом контроле. Но в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, получения травм», — отметил Аксенов. 

Ранее МЧС предупреждало о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ураганного ветра в Крыму. Из-за сильных порывов ветра Симферополь, близлежащие села и три села Алушты остались без света. Кроме того, ураганным ветром раздуло на 800 кв. м возгорание в камышовых зарослях возле двух ТЦ и автозаправки.

Ранее по теме: В Москве ожидается сильнейший за 69 лет дождь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных