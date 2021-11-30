В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 656 жителей Челябинской области. Это очередной рекорд для региона за все время пандемии. Более того, показатель ежедневно с 3 октября обновляет максимум. В целом за время пандемии COVID-19 заболели 126 818 жителей Челябинской области, 5138 из них умерли.