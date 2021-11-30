В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых и студентов
Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для совершеннолетних студентов вузов и профессиональных образовательных организаций и всех лиц старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.
Вакцинировать необходимо минимум 80% граждан, относящихся к указанным категориям. Первую прививку от коронавируса они должны сделать до 20 декабря этого года, вторую — до 10 января следующего года. Не проходить вакцинацию можно при наличии медицинского заключения, подтверждающего, что у человека есть противопоказания к прививке.
Из постановления следует, что за последние две недели заболеваемость COVID-19 среди лиц 18-29 лет в Челябинской области выросла на 15%. Большинство из заразившихся являются студентами. Среди граждан старше 60 лет заболеваемость увеличилась на 16%.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 656 жителей Челябинской области. Это очередной рекорд для региона за все время пандемии. Более того, показатель ежедневно с 3 октября обновляет максимум. В целом за время пандемии COVID-19 заболели 126 818 жителей Челябинской области, 5138 из них умерли.
Первую прививку от коронавируса сделали 1 542 832 граждан в регионе, из них 1 286 239 прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета в области по состоянию на 26 ноября составлял 39,2% при общероссийском показателе в 51,8%.