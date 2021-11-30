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Лукашенко назвал условие запуска рейсов «Белавиа» в Крым

Ведомости

Белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым, но только когда это будет нужно Минску, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».

«Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», — сказал он.

По его словам, у белорусской стороны в этом вопросе «развязаны руки», а в Крыму находится белорусский санаторий. «Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой».

Белорусским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза после инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Тогда с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под домашним арестом в Минске.

ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.

Ранее по теме: Лукашенко назвал Крым юридически и фактически российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных