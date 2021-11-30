Лукашенко назвал условие запуска рейсов «Белавиа» в Крым
Белорусская авиакомпания «Белавиа» начнет летать в Крым, но только когда это будет нужно Минску, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».
«Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. К сожалению, не через Украину. В два раза, наверное, круг или в полтора будет дальше», — сказал он.
По его словам, у белорусской стороны в этом вопросе «развязаны руки», а в Крыму находится белорусский санаторий. «Если нам надо будет перевезти наших людей, а у нас там и санаторий свой».
Белорусским авиакомпаниям запрещено осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза после инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Тогда с рейса были сняты и задержаны экс-главред белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они находятся под домашним арестом в Минске.
ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.