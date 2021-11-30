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Несколько районов Севастополя остались без электричества из-за урагана

Ведомости

В ряде районов Севастополя отключили электричество из-за непогоды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Ранее МЧС предупреждало о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ураганного ветра в Крыму.

«Сработала автоматика на подстанции 330. Специалисты работают над устранением», — сообщили в пресс-службе.

При этом в правительстве города не уточнили количество абонентов, оставшихся без света. В связи с неблагоприятными погодными условиями также перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.

29 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за непогоды в Крыму остались без света порядка 37 000 человек. В частности, электричество отключили в Симферополе, близлежащих селах и трех селах Алушты.

Ранее по теме: Около 37 000 человек остались без света в Крыму из-за непогоды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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