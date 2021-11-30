Несколько районов Севастополя остались без электричества из-за урагана
В ряде районов Севастополя отключили электричество из-за непогоды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Ранее МЧС предупреждало о возможных чрезвычайных ситуациях из-за ураганного ветра в Крыму.
«Сработала автоматика на подстанции 330. Специалисты работают над устранением», — сообщили в пресс-службе.
При этом в правительстве города не уточнили количество абонентов, оставшихся без света. В связи с неблагоприятными погодными условиями также перекрыт рейд через Севастопольскую бухту.
29 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за непогоды в Крыму остались без света порядка 37 000 человек. В частности, электричество отключили в Симферополе, близлежащих селах и трех селах Алушты.