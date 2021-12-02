Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России на 20%
Заболеваемость коронавирусом в России по итогам ноября снизилась более чем на 20%, ситуация стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
«С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это 6-8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации <...>, в разных субъектах по-разному», — заявила Попова (цитата по ТАСС).
На вопрос, когда пандемия может закончиться, Попова отметила, что нужно стремиться к заданной цели по уровню коллективного иммунитета и четко соблюдать все меры профилактики коронавируса. По ее словам, COVID-19 становится сезонным заболеванием.
Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и достиг пика 6 ноября – за сутки было выявлено 41 335 случаев заражения. За последние сутки в России зарегистрировали 33 389 случаев заражения. Смертность от коронавируса с 9 ноября держится выше отметки в 1200 случаев в сутки. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 51,8% при цели в 80%.