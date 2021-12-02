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Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России на 20%

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России по итогам ноября снизилась более чем на 20%, ситуация стабилизируется, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это 6-8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации <...>, в разных субъектах по-разному», — заявила Попова (цитата по ТАСС).

На вопрос, когда пандемия может закончиться, Попова отметила, что нужно стремиться к заданной цели по уровню коллективного иммунитета и четко соблюдать все меры профилактики коронавируса. По ее словам, COVID-19 становится сезонным заболеванием.

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и достиг пика 6 ноября – за сутки было выявлено 41 335 случаев заражения. За последние сутки в России зарегистрировали 33 389 случаев заражения. Смертность от коронавируса с 9 ноября держится выше отметки в 1200 случаев в сутки. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 51,8% при цели в 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных