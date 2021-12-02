Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России на 20%

«С начала ноября, со второй недели где-то, мы видим снижение каждую неделю, это 6-8%. По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%. Плюс это говорит о стабилизации ситуации <...>, в разных субъектах по-разному», — заявила Попова (цитата по ТАСС).