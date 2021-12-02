Путин потребовал защитить жизни и здоровье шахтеров посте аварии на «Листвяжной»
Жизнь и здоровье шахтеров должны быть защищены, ответственность за это несут руководители предприятий, их собственники и контрольно-надзорные органы, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.
«Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», — заявил президент.
По его словам, с людей, которые в погоне за прибылью или по другим причинам пренебрегают безопасностью шахтеров, нужно спрашивать по закону, жестко, в том числе за соблюдение техники безопасности, надлежащее состояние оборудования и индивидуальных средств спасения.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана.
На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.