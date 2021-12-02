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Министры стран ОПЕК+ сохранили планы по наращиванию добычи нефти

Ведомости

Участники министерской встречи стран ОПЕК+ подтвердили текущую стратегию альянса и решили в январе продолжать восстанавливать добычу нефти на плановые 400 000 баррелей в сутки, следует из коммюнике по результатам заседания.

«На встрече приняли решения:… подтвердить план корректировки производства и механизм ежемесячной корректировки производства, утвержденные на 19-й министерской встрече, и решение о корректировке в сторону увеличения общего месячного объема производства на 0,4 м б/сут в январе 2022 г. в соответствии с прилагаемым графиком», — говорится в сообщении.

Помимо этого, участники совещания договорились провести следующую министерскую встречу ОПЕК+ 4 января следующего года.

ОПЕК+ с августа каждый месяц наращивает добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать падение добычи, вызванное пандемией COVID-19 в прошлом году. В начале месяца министры стран — членов альянса собираются, чтобы оставить в силе или пересмотреть параметры сделки.

В ноябре цены на нефть падали максимальными темпами с марта 2020-го. За весь месяц нефть марки Brent подешевела на 17% до $69,6 за баррель, WTI — на 20% до $66,18 за баррель. В среду котировки отыграли часть падения: февральские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71,55 за баррель по состоянию на 17.41 мск (+3,35% к предыдущему закрытию торгов), цена WTI достигла $68,4 за баррель (+3,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных