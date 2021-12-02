Министры стран ОПЕК+ сохранили планы по наращиванию добычи нефти
Участники министерской встречи стран ОПЕК+ подтвердили текущую стратегию альянса и решили в январе продолжать восстанавливать добычу нефти на плановые 400 000 баррелей в сутки, следует из коммюнике по результатам заседания.
«На встрече приняли решения:… подтвердить план корректировки производства и механизм ежемесячной корректировки производства, утвержденные на 19-й министерской встрече, и решение о корректировке в сторону увеличения общего месячного объема производства на 0,4 м б/сут в январе 2022 г. в соответствии с прилагаемым графиком», — говорится в сообщении.
Помимо этого, участники совещания договорились провести следующую министерскую встречу ОПЕК+ 4 января следующего года.
ОПЕК+ с августа каждый месяц наращивает добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать падение добычи, вызванное пандемией COVID-19 в прошлом году. В начале месяца министры стран — членов альянса собираются, чтобы оставить в силе или пересмотреть параметры сделки.
В ноябре цены на нефть падали максимальными темпами с марта 2020-го. За весь месяц нефть марки Brent подешевела на 17% до $69,6 за баррель, WTI — на 20% до $66,18 за баррель. В среду котировки отыграли часть падения: февральские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71,55 за баррель по состоянию на 17.41 мск (+3,35% к предыдущему закрытию торгов), цена WTI достигла $68,4 за баррель (+3,3%).