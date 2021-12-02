Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца

Еще на 2% за сегодня подешевел и январский фьючерс нефти WTI. Сегодня к 17.00 мск его цена опустилась ниже $63 за баррель — до $62,48. Это также самый низкий показатель с 23 августа, когда топливо торговалось по $61,74 за баррель. На пике 25 октября WTI стоила $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.