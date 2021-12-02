Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые за три месяца
Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $66 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 17.03 мск она достигла $65,8 — это минимум с 23 августа, когда на низшей точке фьючерс продавался за $64,6 за баррель. За сегодняшний день Brent подешевела почти на 2%.
Нефть дорожала с 23 августа по 25 октября. На пике Brent торговалась по $86,7 за баррель — по рекордной с октября 2018 г. стоимости.
Еще на 2% за сегодня подешевел и январский фьючерс нефти WTI. Сегодня к 17.00 мск его цена опустилась ниже $63 за баррель — до $62,48. Это также самый низкий показатель с 23 августа, когда топливо торговалось по $61,74 за баррель. На пике 25 октября WTI стоила $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.
Ранее аналитики, опрошенные Reuters, заявили, что к резкому падению нефтяных цен привело заявление генерального директора Moderna Стефана Банселя. Он сказал изданию Financial Times, что существующие вакцины от коронавируса, вероятно, гораздо менее эффективны против нового штамма омикрон, выявленного на юге Африки в первой декаде ноября. На этом фоне существует риск введения государствами новых ограничений, которые приведут к падению спроса на топливо.
Дополнительное давление оказало заявление США от 23 ноября о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы снизить цены на сырье для американцев. Вместе с Вашингтоном аналогичное решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.