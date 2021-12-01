ОПЕК+ ожидает профицита на рынке нефти в 2022 году
ОПЕК+ прогнозирует, что в I квартале 2022 г. мировой рынок столкнется с перепроизводством нефти, сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ организации.
В нефтяном альянсе ожидают, что в январе профицит составит 2 млн баррелей в сутки, в феврале он вырастет до 3,4 млн б/с, а в марте — до 3,8 млн б/с. Предполагаемый профицит связывают с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», из-за которого ряд стран приостановил авиасообщение с Южной Африкой, где был обнаружена эта мутация вируса.
«В целом влияние «омикрона» на данный момент связано с авиатопливом, особенно в Африке и Европе», — цитирует Reuters выдержки из отчета ОПЕК+. Кроме того, аналитики организации прогнозируют падение спроса на топливо в Европе в связи с закрытием внутренних границ.
ОПЕК+ с августа каждый месяц наращивает добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать падение добычи, вызванное пандемией COVID-19 в прошлом году. В начале месяца министры стран — членов альянса собираются, чтобы оставить в силе или пересмотреть параметры сделки. На среду, 1 декабря, назначена встреча совместного технического комитета ОПЕК, на 2 декабря — встреча министров стран ОПЕК+.
В ноябре цены на нефть падали максимальными темпами с марта 2020-го. За весь месяц нефть марки Brent подешевела на 17% до $69,6 за баррель, WTI — на 20% до $66,18 за баррель. В среду котировки отыграли часть падения: февральские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71,55 за баррель по состоянию на 17.41 мск (+3,35% к предыдущему закрытию торгов), цена WTI достигла $68,4 за баррель (+3,3%).