ОПЕК+ ожидает профицита на рынке нефти в 2022 году

В ноябре цены на нефть падали максимальными темпами с марта 2020-го. За весь месяц нефть марки Brent подешевела на 17% до $69,6 за баррель, WTI — на 20% до $66,18 за баррель. В среду котировки отыграли часть падения: февральские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $71,55 за баррель по состоянию на 17.41 мск (+3,35% к предыдущему закрытию торгов), цена WTI достигла $68,4 за баррель (+3,3%).