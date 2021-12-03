Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — сказал он ТАСС.