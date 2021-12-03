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Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину

Ведомости

Полицейские задержали водителя, который открыл стрельбу из травматического оружия на Большой Грузинской улице в центре Москвы, сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — сказал он ТАСС.

Сообщение о конфликте появились в 11:49 мск. В результате случившегося пострадал один человек, уточняет агентство.

По данным источника «РИА Новостей», дорожный конфликт, результатом которого стала стрельба, начался после того, как таксист не пропустил водителя Cadillac. Огонь открыл последний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных