Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину
Полицейские задержали водителя, который открыл стрельбу из травматического оружия на Большой Грузинской улице в центре Москвы, сообщил начальник пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно, из травматического оружия в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь», — сказал он ТАСС.
Сообщение о конфликте появились в 11:49 мск. В результате случившегося пострадал один человек, уточняет агентство.
По данным источника «РИА Новостей», дорожный конфликт, результатом которого стала стрельба, начался после того, как таксист не пропустил водителя Cadillac. Огонь открыл последний.