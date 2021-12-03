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Коллективный иммунитет к коронавирусу в России увеличился до 53,7%

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Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу вырос до 53,7%, прививку первым компонентом сделали около 72,1 млн человек, а полностью вакцинировались почти 64 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За неделю показатель вырос на 1,9 п. п.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», — заявила Голикова.

По данным оперштаба, Севастополь первым в России достиг цели по коллективному иммунитету – в городе привились 80,8% жителей. Также высокий уровне коллективного иммунитета зарегистрирован на Чукотке, в Тыве, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве – там показатель превысил 72%. В нескольких регионах идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета, добавила Голикова.

Также за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Калмыкии. Улучшение зарегистрировано в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных