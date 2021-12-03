Коллективный иммунитет к коронавирусу в России увеличился до 53,7%

По данным оперштаба, Севастополь первым в России достиг цели по коллективному иммунитету – в городе привились 80,8% жителей. Также высокий уровне коллективного иммунитета зарегистрирован на Чукотке, в Тыве, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве – там показатель превысил 72%. В нескольких регионах идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета, добавила Голикова.