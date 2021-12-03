Коллективный иммунитет к коронавирусу в России увеличился до 53,7%
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу вырос до 53,7%, прививку первым компонентом сделали около 72,1 млн человек, а полностью вакцинировались почти 64 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. За неделю показатель вырос на 1,9 п. п.
«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла – 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», — заявила Голикова.
По данным оперштаба, Севастополь первым в России достиг цели по коллективному иммунитету – в городе привились 80,8% жителей. Также высокий уровне коллективного иммунитета зарегистрирован на Чукотке, в Тыве, Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области и Москве – там показатель превысил 72%. В нескольких регионах идет ощутимое наращивание коллективного иммунитета, добавила Голикова.
Также за неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в Калужской, Ростовской, Челябинской областях и Калмыкии. Улучшение зарегистрировано в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Чечне.