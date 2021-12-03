Умерла актриса Нина Ургант
Народная артистка РСФСР, актриса Нина Ургант умерла на 93-м году жизни, сообщили в Александринском театре.
«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», — рассказали там агентству ТАСС.
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 г. в городе Луге Ленинградской области. В 1948 г. поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, который окончила в 1953 г. Она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, включая «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Укротительница тигров» и «Сыновья уходят в бой». С 1962 г. выступала в Александринском театре в Санкт-Петербурге.
На счету Ургант несколько премий и наград. В 1963 г. она получила специальный приз Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление», в 1974 г. актрису признали народной артисткой РСФСР. В 2006 г. ей присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а в 2016 г. — орден Почета.
Причину смерти Ургант в театре не назвали. В 2014 г. в интервью изданию «Собеседник» она рассказала, что страдает болезнью Паркинсона. Информацию о прощании и похоронах актрисы представят позже, уточнили в Александринском театре.