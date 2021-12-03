Умерла актриса Нина Ургант

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 г. в городе Луге Ленинградской области. В 1948 г. поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, который окончила в 1953 г. Она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, включая «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Укротительница тигров» и «Сыновья уходят в бой». С 1962 г. выступала в Александринском театре в Санкт-Петербурге.