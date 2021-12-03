Путин поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем из-за нового «омикрон»-штамма

29 ноября Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. К массовому производству новый препарат может быть готов через 45 дней. Несколько сотен миллионов доз вакцины против «омикрона» могут выйти на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз.