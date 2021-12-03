Путин поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем из-за нового «омикрон»-штамма
Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления нового «омикрон»-штамма коронавируса, а также вакцин, используемых для профилактики коронавируса. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», который опубликован на сайте Кремля.
Президент также поручил актуализировать рекомендации по лечению больных коронавирусом с учетом международного опыта, в том числе с помощью лекарственной терапии.
Также кабмину поручено реализовать дополнительные меры по формированию условий, обеспечивающих создание барьеров в целях снижения темпов распространения COVID-19, включая своевременное лечение больных данным заболеванием и изоляцию лиц, контактировавших с заболевшими.
Кроме того, президент поручил поддерживать в повышенной готовности инфраструктуру здравоохранения с возможностью разворачивания дополнительных коек для заболевших коронавирусом, а также оснащение их необходимым оборудованием, формирование запаса лекарств, медизделий, кислорода и проч.
30 ноября Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», поручил правительству подготовить обновленный план по борьбе с коронавирусом из-за появления нового штамма «омикрон». Путин отметил, что в ближайшие недели станет известно, к каким последствиям приведет распространение нового штамма вируса, при этом страна должна быть готова к любым сценариям. «Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения <…> Я прошу правительство в недельный срок <…> подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — говорил президент.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. Новый штамм вируса уже обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
26 ноября директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что специалисты проверят эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса, когда его получат. При этом ранее Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под «дельта»-штамм, если эффективность препарата начнет падать.
29 ноября Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. К массовому производству новый препарат может быть готов через 45 дней. Несколько сотен миллионов доз вакцины против «омикрона» могут выйти на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пока неизвестно, насколько новый штамм коронавируса заразен, может ли он уклоняться от существующего иммунитета, насколько тяжелое течение болезни он вызывает и как реагирует на существующее лечение. У «омикрона» беспрецедентное число мутаций в S-белке, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии.