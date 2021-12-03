МВД Белоруссии признало фонд Bysol экстремистским формированием

МВД республики считает, что действия основателей и руководителей фонда Bysol, а также его участников образуют состав преступления, которое предусматривает до семи лет лишения свободы, отмечает агентство ТАСС. При этом подписка на признанные экстремистскими ресурсы является основанием «для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику».