МВД Белоруссии признало фонд Bysol экстремистским формированием
МВД Белоруссии признало экстремистским формированием «Фонд солидарности Bysol / Belarus solidarity foundation», следует из публикации ведомства в Telegram.
«Министерством внутренних дел 3 декабря 2021 г. экстремистским формированием признана группа граждан, объединившаяся посредством интернет-ресурсов «Фонд солидарности Bysol / Belarus solidarity foundation», включая структурные подразделения voices from belarus и Digital Solidarity», — говорится в сообщении ведомства.
МВД республики считает, что действия основателей и руководителей фонда Bysol, а также его участников образуют состав преступления, которое предусматривает до семи лет лишения свободы, отмечает агентство ТАСС. При этом подписка на признанные экстремистскими ресурсы является основанием «для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику».
Bysol является фондом помощи гражданам, которые потеряли работу из-за участия в акциях протеста после выборов президента Белоруссии в августе 2020 г.