В России за сутки выявили 32 602 случая коронавируса
За последние сутки в стране зафиксировали 32 602 новых случая заболевания коронавирусом, 7% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. 1206 человек скончались, полностью выздоровели 30 593 жителя.
Днем ранее в России положительный тест на COVID-19 оказался у 32 974 человек, умерли 1215 пациентов.
Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (+3301), Санкт-Петербурге (+2420), Московской (+2096), Самарской (+878) областях и Краснодарском крае (+814).
В столице за последние 24 часа в больницы были госпитализированы 842 человека, скончались 92 пациента, на ИВЛ находится 561 человек. Выздоровели ещё 3184 жителя.
Всего за время пандемии выявлено 9 801 613 случаев коронавируса, умерли 281 278 человек, выздоровели 8 502 406 россиян.
Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу вырос до 53,7%, прививку первым компонентом сделали около 72,1 млн человек, а полностью вакцинировались почти 64 млн. За неделю показатель вырос на 1,9 п. п., сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.