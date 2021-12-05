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Общество

В России за сутки выявили 32 602 случая коронавируса

Ведомости

За последние сутки в стране зафиксировали 32 602 новых случая заболевания коронавирусом, 7% не имели клинических проявлений болезни, сообщил оперштаб. 1206 человек скончались, полностью выздоровели 30 593 жителя.

Днем ранее в России положительный тест на COVID-19 оказался у 32 974 человек, умерли 1215 пациентов. 

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (+3301), Санкт-Петербурге (+2420), Московской (+2096), Самарской (+878) областях и Краснодарском крае (+814).

В столице за последние  24 часа в больницы были госпитализированы 842 человека, скончались 92 пациента, на ИВЛ находится 561 человек. Выздоровели ещё 3184 жителя.

Всего за время пандемии выявлено 9 801 613 случаев коронавируса, умерли 281 278 человек, выздоровели 8 502 406 россиян.

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу вырос до 53,7%, прививку первым компонентом сделали около 72,1 млн человек, а полностью вакцинировались почти 64 млн. За неделю показатель вырос на 1,9 п. п., сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных