В России за сутки выявили 32 602 случая коронавируса

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу вырос до 53,7%, прививку первым компонентом сделали около 72,1 млн человек, а полностью вакцинировались почти 64 млн. За неделю показатель вырос на 1,9 п. п., сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова.