В Польше задержали российский сухогруз
В Балтийском море пограничники Польши задержали российский сухогруз «Руслана». Судно транспортной компании из Санкт-Петербурга шло со скоростью 11 узлов в направлении пляжа на Собешевском острове за пределами выделенного водного пути, сообщил польский сайт «Морской портал».
Инцидент в Гданьском заливе произошел около 04:00 (06:00 мск). По информации портала, спасатели и пограничники направились к судну, так как экипаж не отвечал на вызовы. Сухогруз чуть не сел на мель, в последний момент успев развернуться на 180 градусов в километре от пляжа.
В статье также говорится, что капитан сухогруза и двое офицеров были в нетрезвом состоянии. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается в том числе Морское управление в Гдыне.