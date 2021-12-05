В Польше задержали российский сухогруз

Инцидент в Гданьском заливе произошел около 04:00 (06:00 мск). По информации портала, спасатели и пограничники направились к судну, так как экипаж не отвечал на вызовы. Сухогруз чуть не сел на мель, в последний момент успев развернуться на 180 градусов в километре от пляжа.