На Кипре найдены тела двух пропавших россиянок
Две женщины из России, которые были объявлены пропавшими без вести 17 ноября, найдены мертвыми на Кипре. Полицейские подозревают в убийстве 32-летнего гражданина Сирии, пишет Cyprus Mail.
Тела двух туристок из России, 43-летней уроженки Сирии Алраизи Хаят и 33-летней Марии Газибагандовой, были найдены утром в воскресенье. Они были закопаны в саду дома, который полиция обыскивала последние несколько дней.
Подозреваемого задержали около десяти дней назад, он признался, что застрелил женщин. Он также воспользовался кредитной картой одной из пропавших.
Одна из туристок приехала на Кипр в начале лета, другая присоединилась к ней около полутора месяцев назад. Женщины жили в Ларнаке.