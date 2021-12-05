Саудовская Аравия разрешит въезд привитым вакциной «Спутник V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.