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Саудовская Аравия разрешит въезд привитым вакциной «Спутник V»

Ведомости

С 2022 г. Саудовскую Аравию смогут посещать граждане, вакцинированные российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Такое решение с рядом условий приняли регулирующие органы королевства, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«При въезде вакцинированные "Спутником V" лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест», — говорится в сообщении фонда (цитата по «РИА Новости»).

РПФИ также отмечает, что это решение регулятора «сыграет важную роль для увеличения туристических потоков и развития деловых связей между Россией и королевством».

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Саудовская Аравия таким образом вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные «Спутником V» граждане, добавили в фонде.

В России инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г., передавали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Многочисленные публикации в крупных медицинских журналах и реальные данные о применении «Спутника V» говорят о его эффективности, поэтому на пути к одобрению препарата ВОЗ нет других препятствий, кроме бюрократических, заявил газете La Nacion глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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