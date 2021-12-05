Саудовская Аравия разрешит въезд привитым вакциной «Спутник V»
С 2022 г. Саудовскую Аравию смогут посещать граждане, вакцинированные российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Такое решение с рядом условий приняли регулирующие органы королевства, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«При въезде вакцинированные "Спутником V" лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест», — говорится в сообщении фонда (цитата по «РИА Новости»).
РПФИ также отмечает, что это решение регулятора «сыграет важную роль для увеличения туристических потоков и развития деловых связей между Россией и королевством».
Саудовская Аравия таким образом вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные «Спутником V» граждане, добавили в фонде.
В России инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 г., передавали «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Многочисленные публикации в крупных медицинских журналах и реальные данные о применении «Спутника V» говорят о его эффективности, поэтому на пути к одобрению препарата ВОЗ нет других препятствий, кроме бюрократических, заявил газете La Nacion глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также отмечал, что у ВОЗ есть вопросы к документам, к самой вакцине у организации претензий нет. По словам министра, российская сторона оформила недостающие бумаги и направила ВОЗ и регулятору ЕС.