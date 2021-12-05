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Умер создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн

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Кинопродюсер и создатель фестиваля «Кинотавр»  Марк Рудиншейн скончался в возрасте 75 лет. О смерти продюсера рассказала «РИА Новости» его гражданская жена.

Ранее в воскресенье она сообщила, что Рудинштейн попал в реанимацию.

Советский и российский продюсер, актер и кинокритик Марк Рудинштейн родился в 1946 г. в Одессе. Учился в ГИТИСе и на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина.

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в России с 1990 г., его организаторами стали Марк Рудинштейн и Олег Янковский. Сначала его провели в подмосковном Подольске, затем после успешного старта кинофестиваль переехал в Сочи. В 2005 г. новым президентом кинофестиваля стал продюсер Александр Роднянский.

Рудинштейн также был организатором кинопремии «Золотой овен», которая была учреждена в 1991 г. как одна из наград «Кинотавра». Через год «Золотой овен» стал независимой ежегодной премией и вручался лучшим российским кинематографистам.

Актер и продюсер имеет звание заслуженного работника культуры РФ (2003), является обладателем золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино» (2000) и премии «Овация» как лучшему продюсеру года (1996).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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