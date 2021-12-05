Умер создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн
Кинопродюсер и создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудиншейн скончался в возрасте 75 лет. О смерти продюсера рассказала «РИА Новости» его гражданская жена.
Ранее в воскресенье она сообщила, что Рудинштейн попал в реанимацию.
Советский и российский продюсер, актер и кинокритик Марк Рудинштейн родился в 1946 г. в Одессе. Учился в ГИТИСе и на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина.
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» проводится в России с 1990 г., его организаторами стали Марк Рудинштейн и Олег Янковский. Сначала его провели в подмосковном Подольске, затем после успешного старта кинофестиваль переехал в Сочи. В 2005 г. новым президентом кинофестиваля стал продюсер Александр Роднянский.
Рудинштейн также был организатором кинопремии «Золотой овен», которая была учреждена в 1991 г. как одна из наград «Кинотавра». Через год «Золотой овен» стал независимой ежегодной премией и вручался лучшим российским кинематографистам.
Актер и продюсер имеет звание заслуженного работника культуры РФ (2003), является обладателем золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино» (2000) и премии «Овация» как лучшему продюсеру года (1996).