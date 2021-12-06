В ВОЗ сообщили о легком течении COVID-19 при заражении омикроном

«Потому что даже если у нас будет большое количество случаев легкой степени тяжести, некоторым из этих людей потребуется госпитализация. Им нужно будет лечь в реанимацию, и некоторые люди умрут. И поэтому большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Больше госпитализаций может означать больше смертей, и мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельты по всему миру», — подчеркнула Ван Керкхове.