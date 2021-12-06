В ВОЗ сообщили о легком течении COVID-19 при заражении омикроном
Заражение штаммом коронавируса «омикрон», по предварительным данным, вызывает более легкое течение болезни, однако пока что рано говорить об этом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в интервью CBS News.
«Первоначальные сообщения предполагают, что у людей с Омикроном, как правило, заболевание протекает в более легкой форме, но пока еще слишком рано говорить об этом. И причина этого в том, что людям требуется время, чтобы переболеть полностью (до выздоровления. — Ведомости)», — заявила Ван Керкхове.
Она отметила, что может пройти несколько недель, прежде чем специалисты определят, у скольких из этих пациентов в дальнейшем разовьется тяжелое течение болезни. Однако даже если заболевание будет протекать легко, нужно быстро действовать сейчас, чтобы бороться с распространением омикрона.
«Потому что даже если у нас будет большое количество случаев легкой степени тяжести, некоторым из этих людей потребуется госпитализация. Им нужно будет лечь в реанимацию, и некоторые люди умрут. И поэтому большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Больше госпитализаций может означать больше смертей, и мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельты по всему миру», — подчеркнула Ван Керкхове.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России, по данным Роспотребнадзора, этого штамма пока нет.