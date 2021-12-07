Суд Киева удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской по делу о «госизмене»
Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма, посла РФ в Кабо-Верде Натальи Поклонской, чтобы привести ее для избрания ей меры пресечения, говорится на сайте суда. Ранее судья Шевченковского районного суда Киева отказал в удовлетворении ходатайства.
«Постановлено новое определение, которым удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П., с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.
Власти Украины подозревают Поклонскую по ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) УК Украины.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России. 12 октября Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что МИД обратился к властям африканского государства Кабо-Верде и «поднял вопрос преступной деятельности» Поклонской. «РИА Новости» сообщили со ссылкой на источник в МИД Кабо-Верде, что Украина не сможет добиться экстрадиции Поклонской.