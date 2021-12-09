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Более половины россиян ждут повышения зарплаты в 2022 году

Ведомости

55% россиян ждут в 2022 г. повышения зарплаты, 33% хотели бы обрести стабильность в работе, а 27% — адекватное руководство, говорится в результатах опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.

По данным аналитиков, больше всего повышения зарплаты ждут опрошенные в возрасте 35-44 лет, а также россияне с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно). Стабильности в работе чаще всего хотят респонденты старше 35 лет, а адекватного руководства — женщины (32% против 23% мужчин).

Среди других ожиданий от 2022 г. россияне назвали карьерный рост — 26% респондентов, 19% — новые и интересные задачи, 16% — улучшение условий труда, 15% — изменение системы мотивации. 9% опрошенных хотели бы признания своих заслуг, 6% — снижения нагрузки, а 4% — улучшения отношений с коллегами. 8% респондентов заявили, что не надеются на изменения в работе в следующем году. 

Ранее Superjob сообщил со ссылкой на результаты опроса работодателей, что около 29% компаний планируют повысить зарплаты сотрудников до конца года. Еще 41% компаний точно не станут увеличивать зарплаты до конца 2021 г. При этом большинство опрошенных работодателей (30%) сообщили о проведении повышения зарплат менее полугода назад. Еще 23% увеличили размер оплаты труда в течение последних 6-12 месяцев. 

Ранее по теме: Почти 30% компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам до Нового года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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