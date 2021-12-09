Более половины россиян ждут повышения зарплаты в 2022 году

По данным аналитиков, больше всего повышения зарплаты ждут опрошенные в возрасте 35-44 лет, а также россияне с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно). Стабильности в работе чаще всего хотят респонденты старше 35 лет, а адекватного руководства — женщины (32% против 23% мужчин).