Более половины россиян ждут повышения зарплаты в 2022 году
55% россиян ждут в 2022 г. повышения зарплаты, 33% хотели бы обрести стабильность в работе, а 27% — адекватное руководство, говорится в результатах опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет, у которых есть постоянная работа.
По данным аналитиков, больше всего повышения зарплаты ждут опрошенные в возрасте 35-44 лет, а также россияне с доходами меньше 50 000 руб. или больше 80 000 руб. (59% и 60% соответственно). Стабильности в работе чаще всего хотят респонденты старше 35 лет, а адекватного руководства — женщины (32% против 23% мужчин).
Среди других ожиданий от 2022 г. россияне назвали карьерный рост — 26% респондентов, 19% — новые и интересные задачи, 16% — улучшение условий труда, 15% — изменение системы мотивации. 9% опрошенных хотели бы признания своих заслуг, 6% — снижения нагрузки, а 4% — улучшения отношений с коллегами. 8% респондентов заявили, что не надеются на изменения в работе в следующем году.
Ранее Superjob сообщил со ссылкой на результаты опроса работодателей, что около 29% компаний планируют повысить зарплаты сотрудников до конца года. Еще 41% компаний точно не станут увеличивать зарплаты до конца 2021 г. При этом большинство опрошенных работодателей (30%) сообщили о проведении повышения зарплат менее полугода назад. Еще 23% увеличили размер оплаты труда в течение последних 6-12 месяцев.