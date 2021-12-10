Дело о ДТП с участием Собчак передали в прокуратуру
Следователь сочинского УВД окончил предварительное расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло 9 октября на дороге «Адлер – Альпика Сервис» в Краснодарском крае, водителю автомобиля Mercedes предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека), сообщило «МВД Медиа». В момент аварии в автомобиле находилась телеведущая Ксения Собчак на пассажирском сидении.
Следователи признали потерпевшими по делу пять человек. По результатам автотехнической судебной экспертизы было установлено, что действия водителя Mercedes не соответствовали ПДД, что стало причиной аварии. Водителю предъявлено обвинение, суд поместил его под домашний арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения.
Ранее RT опубликовал видеозапись ДТП с участием Собчак. На кадрах видно, что Mercedes начинает обгонять автобус, выезжает на встречную полосу и сталкивается с Volkswagen. Последнего подкидывает и отбрасывает в сторону, автобус же задевает по касательной сбоку, внутри отламывается перегородка.
Известно, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. При этом находившаяся в Volkswagen 35-летняя Екатерина Тарасова погибла. Еще два человека — водитель Роберт Гедян и Оксана Садовник — получили ранения.
Собчак рассказала, что во время ДТП общалась в Zoom по работе и водителя не торопила. После столкновения ее увезли в аэропорт на другом автомобиле до приезда полиции. Собчак также заявила, что она и ее команда окажут помощь пострадавшим.