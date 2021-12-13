Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут заново из-за ошибки
УЕФА проведет новую жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, следует из публикации в Twitter организации.
«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в сообщении.
Как отмечает «Чемпионат», в ходе жеребьевки бывший российский футболист Андрей Аршавин при выборе соперника испанского «Вильярреала» вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Эта команда встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира, из-за чего они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьевка была проведена еще раз.
Соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». При этом шар с «Манчестер Юнайтед» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». Испанский клуб подал протест, и УЕФА его одобрил.