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Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут заново из-за ошибки

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УЕФА проведет новую жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, следует из публикации в Twitter организации.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Чемпионат», в ходе жеребьевки бывший российский футболист Андрей Аршавин при выборе соперника испанского «Вильярреала» вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Эта команда встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира, из-за чего они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьевка была проведена еще раз.

Соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». При этом шар с «Манчестер Юнайтед» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». Испанский клуб подал протест, и УЕФА его одобрил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных