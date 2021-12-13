Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов проведут заново из-за ошибки

Как отмечает «Чемпионат», в ходе жеребьевки бывший российский футболист Андрей Аршавин при выборе соперника испанского «Вильярреала» вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед». Эта команда встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира, из-за чего они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьевка была проведена еще раз.