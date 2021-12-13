Кипр ввел новые правила сдачи экспресс-тестов на COVID-19 для туристов

Ранее сообщалось, что все пассажиры, прилетающие на Кипр, обязаны сдавать ПЦР-тесты за свой счет независимо от статуса вакцинации. Минздрав республики делит все страны в соответствии с эпидемическими категориями, в настоящее время Россия относится к красной зоне. Нахождение в ней обязывает пассажиров иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, пройденного в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки рейса. В настоящее время к этой категории относятся 47 стран.