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Общество

Кипр ввел новые правила сдачи экспресс-тестов на COVID-19 для туристов

Ведомости

С 15 декабря 2021 г. все туристы, прибывающие на Кипр, будут обязаны сдавать экспресс-тесты на COVID-19 спустя три дня после прилета. Об этом объявил глава Минздрава республики Михалис Хаджипанделас после заседания кабинета министров.

На острове приняли комплекс дополнительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 после выявления первых случаев заражения новым штаммом «омикрон». По информации ТАСС, специальные пункты для бесплатной сдачи тестов будут организованы усилиями министерства здравоохранения республики. Чтобы ими воспользоваться пассажирам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон. Эта процедура будет обязательна для всех пребывающих на остров, за исключением тех, кто ревакцинировался третьей дозой препарата от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что все пассажиры, прилетающие на Кипр, обязаны сдавать ПЦР-тесты за свой счет независимо от статуса вакцинации. Минздрав республики делит все страны в соответствии с эпидемическими категориями, в настоящее время Россия относится к красной зоне. Нахождение в ней обязывает пассажиров иметь при себе сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, пройденного в стране вылета не ранее чем за 72 часа до отправки рейса. В настоящее время к этой категории относятся 47 стран.

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса обнаружили 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами и потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека. В настоящее время в России выявлено 16 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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