Режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет

Фильмография Соловьева насчитывает порядка 30 кинокартин. В кино он дебютировал в 1970 г. двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам Антона Чехова, которые вошли в киноальманах «Семейное счастье». В 1971 г. вышел первый полнометражный фильм режиссера «Егор Булычев и другие». Среди наиболее известных работ Соловьева — «Чужая Белая и Рябой» (1986 г.), «Асса» (1987 г.), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989 г.)