Режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет
В Москве в возрасте 77 лет скончался режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники. Причина смерти не называется.
В январе 2020-го Соловьев был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Mash, тогда он пережил ишемический инсульт, а его состояние осложнилось диабетом и слабым сердцем.
Фильмография Соловьева насчитывает порядка 30 кинокартин. В кино он дебютировал в 1970 г. двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам Антона Чехова, которые вошли в киноальманах «Семейное счастье». В 1971 г. вышел первый полнометражный фильм режиссера «Егор Булычев и другие». Среди наиболее известных работ Соловьева — «Чужая Белая и Рябой» (1986 г.), «Асса» (1987 г.), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989 г.)
В 1981 и 1987 годах режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. В 1975 г. стал лауреатом премии Ленинского комсомола , в 1977 г. — государственной премии СССР (1977 г.), в 1993 г. удостоился звания народного артиста РФ.