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Режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет

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В Москве в возрасте 77 лет скончался режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ со ссылкой на источники. Причина смерти не называется.

В январе 2020-го Соловьев был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала Mash, тогда он пережил ишемический инсульт, а его состояние осложнилось диабетом и слабым сердцем.

Фильмография Соловьева насчитывает порядка 30 кинокартин. В кино он дебютировал в 1970 г. двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам Антона Чехова, которые вошли в киноальманах «Семейное счастье». В 1971 г. вышел первый полнометражный фильм режиссера «Егор Булычев и другие». Среди наиболее известных работ Соловьева — «Чужая Белая и Рябой» (1986 г.), «Асса» (1987 г.), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989 г.)

В 1981 и 1987 годах режиссер входил в жюри Венецианского кинофестиваля. В 1975 г. стал лауреатом премии Ленинского комсомола , в 1977 г. — государственной премии СССР (1977 г.), в 1993 г. удостоился звания народного артиста РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных