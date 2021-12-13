Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге
Петербургские предприниматели обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и заведений общественного питания, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121 Постановления», — написал он.
25 ноября власти города перенесли введение требования о предъявлении QR-кода для посещения общепита и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. Помимо этого, с 27 декабря в гостиницы смогут заселяться только граждане, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Заселяющимся на основании отрицательного ПЦР-теста нужно будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный тест.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 декабря, за сутки в Петербурге выявили 1 968 случаев коронавируса, умерли 60 человек. За все время пандемии в городе зафиксировали 817 276 заражений коронавирусом, умерли после инфицирования 26 946 человек.