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Общество

Бизнес попросил перенести введение QR-кодов в Петербурге

Ведомости

Петербургские предприниматели обратились в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой перенести введение QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов и заведений общественного питания, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

«Продолжаем рабочие встречи с бизнесом по поводу антиковидных ограничений. Компании также готовят свои предложения и просят перенести введение QR-кодов в ТРК и общепите. Попробуем учесть их пожелания при составлении будущей редакции 121 Постановления», — написал он.

25 ноября власти города перенесли введение требования о предъявлении QR-кода для посещения общепита и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря. Помимо этого, с 27 декабря в гостиницы смогут заселяться только граждане, которые прошли полный курс вакцинации, перенесли заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения. Заселяющимся на основании отрицательного ПЦР-теста нужно будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный тест.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 декабря, за сутки в Петербурге выявили 1 968 случаев коронавируса, умерли 60 человек. За все время пандемии в городе зафиксировали 817 276 заражений коронавирусом, умерли после инфицирования 26 946 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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